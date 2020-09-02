Восьми регионам увеличат размер ежемесячных выплат на детей до трех лет

Восьми регионам в этом году увеличат бюджетные субсидии на ежемесячные выплаты семьям на третьего и последующих детей младше трех лет. Об этом говорится в проекте распоряжения правительства РФ, сообщает «Общественное телевидение России».

Речь идет о субсидиях, которые выделяют регионам в рамках национального проекта «Демография».

Бюджетные субсидии будут увеличены Башкортостану, Удмуртии, Чувашии, Северной Осетии, Чукотке, Сахалинской, Иркутской и Ленинградской областям.

Правительство намерено в текущем году увеличить их общий объем на 1,73 млрд рублей, доведя почти до 46,7 млрд.

В кабмине пояснили, что эти изменения подготовили с учетом анализа расходов за первые шесть месяцев года, они также «обусловлены уточнением численности получателей и фактического размера выплат (в регионах)».