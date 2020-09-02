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В Новосибирской области 45 новых заболевших COVID-19 за сутки

Главная Общество
Новосибирск
12:23 2 Сентября 2020
вирус, пациенты, штаб
Автор: Sibnovosti.ru
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После нескольких дней роста число новых случаев заражения COVID-19 в Новосибирской области вновь начал снижаться. По итогам минувших суток зарегистрировано 45 случаев заболевания.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией новосибирцев достигло 11 501. За это же время из медицинских учреждений выписали после выздоровления 10 229 пациентов. В том числе, 63 за последний день.

«Скончались еще три пациента: мужчина, ему было 55 лет, и две женщины в возрасте 80 лет и 84 года. Всего от коронавируса в регионе скончалось 364 человека», - говорится в сегодняшней сводке областного оперативного штаба.

Вчера на заседании правительства Новосибирской области было объявлено о снятии еще ряда ограничений. Теперь на стадионы будут пускать зрителей. Правда, их количество не должно превышать 25% от числе мест на трибунах. Таким образом, например, на домашние матчи хоккейного клуба «Сибирь» смогут попасть около 2 тыс. болельщиков. Кроме того, в регионе возобновлена работа курортно-санаторных организаций.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области

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