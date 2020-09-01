В Оренбургской области оказывают помощь погорельцам из Бузулукского района

Оренбургское правительство направит погорельцам из поселка Колтубановский средства на приобретение предметов первой необходимости. Восемь семей получат в сумме 265 тыс. руб.

Как писали Sibnovosti.ru, 28 августа природные пожары угрожали сразу нескольких населенным пунктам Оренбургской области. Поселок Колтубановский находится в Бузулукском районе.

«Всем пострадавшим предложены варианты временного размещения. Сейчас одна жительница поселка находится в больнице, мужчина пенсионного возраста – в профилактории «Луч». Остальные пострадавшие отказались от размещения и расположились у родственников», - рассказали в правительстве региона.

Сообщается также, что для двух пострадавших семей с детьми педагоги собрали 96 тыс. руб. С этой помощью детей полностью подготовили к школе.

В дальнейшем пострадавшие семьи должны получить выплаты на покупку жилья в поселке.

Фото: портал правительства Оренбургской области