В России меняются правила охоты

Новые правила охоты вступили в силу в России. Соответствующий приказ был подготовлен министерством природных ресурсов и экологии РФ и зарегистрирован министерством юстиции РФ, сообщает «Общественное телевидение России».

Теперь жестко регламентировано применение петельного лова и использование световых приборов, тепловизоров на охоте. Также установлен порядок перемещения в охотничьих угодьях на транспортных средствах с оружием.

Главы регионов же получили право вводить ограничения в отношении применяемых способов и сроков охоты. Кроме того, они могут полностью запретить охоту во всем субъекте федерации или в отдельных угодьях.

Охотиться теперь необходимо в одежде со световозвращающими элементами. А перевозка и перемещения продукции охоты запрещена без соответствующих документов.

Кроме того, были исключены «спорные нормы и положения», в том числе требование об осуществлении охоты в темное время с обязательным использованием вышек.

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