1 сентября
Новосибирск
погода +21 °C
73.58
 
€ 88.15
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

В России меняются правила охоты

Главная Общество
Новосибирск
17:06 1 Сентября 2020
охотник, министерство, правила
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Новые правила охоты вступили в силу в России. Соответствующий приказ был подготовлен министерством природных ресурсов и экологии РФ и зарегистрирован министерством юстиции РФ, сообщает «Общественное телевидение России».

Теперь жестко регламентировано применение петельного лова и использование световых приборов, тепловизоров на охоте. Также установлен порядок перемещения в охотничьих угодьях на транспортных средствах с оружием.

Главы регионов же получили право вводить ограничения в отношении применяемых способов и сроков охоты. Кроме того, они могут полностью запретить охоту во всем субъекте федерации или в отдельных угодьях.

Охотиться теперь необходимо в одежде со световозвращающими элементами. А перевозка и перемещения продукции охоты запрещена без соответствующих документов.

Кроме того, были исключены «спорные нормы и положения», в том числе требование об осуществлении охоты в темное время с обязательным использованием вышек.

Фото: pixabay.com

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Из новосибирского «Городского начала» переезжают деревья

Из новосибирского «Городского начала» переезжают деревья

1 Сентября 2020 г.
Причиной стало строительство моста через Обь
Новости Новосибирска: В проекте «Встречи с издателем» обсудили книгу «Миролюбие и миротворчество в Африке»

В проекте «Встречи с издателем» обсудили книгу «Миролюбие и миротворчество в Африке»

1 Сентября 2020 г.
В 24-м выпуске проекта «Встречи с издателем» обсуждаем с Александром Балезиным книгу «Миролюбие и миротворчество в Африке».
Новости Новосибирска: Число случаев заражения COVID-19 в России превысило 1 млн за время пандемии

Число случаев заражения COVID-19 в России превысило 1 млн за время пандемии

1 Сентября 2020 г.
За последние сутки болезнь диагностирована еще у 4 729 человек, достигнув 1 млн 48 заболевших за все время пандемии.
Новости Новосибирска: В Новосибирской области COVID-19 выявили у 52 больных

В Новосибирской области COVID-19 выявили у 52 больных

1 Сентября 2020 г.
Оперативный штаб опубликовал новую сводку об эпидемиологической ситуации
Новости Новосибирска: «Радио Сибирь» стартует в Тюмени на частоте 92.8 FM

«Радио Сибирь» стартует в Тюмени на частоте 92.8 FM

1 Сентября 2020 г.
Вещание началось 1 сентября
Новости Новосибирска: Китайские военнослужащие победили в соревнованиях по стрельбе в Новосибирске

Китайские военнослужащие победили в соревнованиях по стрельбе в Новосибирске

1 Сентября 2020 г.
В Новосибирске проходит конкурс «Отличники войсковой разведки – 2020»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: В Новосибирской области вновь растет число случаев заражения COVID-19

В Новосибирской области вновь растет число случаев заражения COVID-19

31 Августа 2020 г.
Этот показатель достиг отметки в 60 за сутки
Новости Новосибирска: Росавтодор разрывает контракт на строительство Восточного обхода Новосибирска

Росавтодор разрывает контракт на строительство Восточного обхода Новосибирска

27 Августа 2020 г.
Причиной названо отставание работ от графика
Новости Новосибирска: В Нарымском сквере Новосибирска обновили детскую площадку

В Нарымском сквере Новосибирска обновили детскую площадку

27 Августа 2020 г.
Оборудование для нее привезли из Канады
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru