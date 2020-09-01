Из новосибирского «Городского начала» переезжают деревья

Управление по благоустройству общественных пространств мэрии Новосибирска приступило к пересадке десятков деревьев из сквера «Городское начало». Их перевезут в другие рекреационные зоны.

«Всего пересадят 86 деревьев и кустарников (ели, липы, яблони, сирень, барбарис, спирея) в рекреационные зоны города: сквер Героев Революции, сквер на ул. Челюскинцев,50, сквер «Весна», сквер за театром оперы и балета, сквер «Солнечный», бульвар на Комсомольском проспекте, сквер «Водник», - уточнил пресс-центр городской администрации.

Работы стали необходимыми из-за строительства четвертого автомобильного моста через Обь. Стройплощадка захватит и часть сквера. Пересадку МКУ «Горзеленхоз» должно выполнить до 11 сентября.

Как писали Sibnovosti.ru, на днях в сквере Героев Революции в самом центре Новосибирска начали высаживать липы. Всего здесь высадят около 80 этих деревьев.