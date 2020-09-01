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В проекте «Встречи с издателем» обсудили книгу «Миролюбие и миротворчество в Африке»

Главная Общество
Новосибирск
15:50 1 Сентября 2020
программа, телевидение, африка, книга
Автор: Sibnovosti.ru
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В 24-м выпуске проекта «Встречи с издателем» обсуждаем с  доктором исторических наук, главным научным сотрудником Центра африканских исследований Института всеобщей истории РАН Александром Балезиным  книгу «Миролюбие и миротворчество в Африке».

К 90-летию академика Аполлона Борисовича Давидсона. Тема миролюбия и миротворчества в Африке, по сути, является новаторской: подавляющее большинство трудов по политической истории Африки, созданных в последние десятилетия как в России, так и за рубежом, посвящено войнам, переворотам, революциям, политическим конфликтам, геноциду, приносившим и приносящим неисчислимые страдания населению континента. Опыт миротворчества, решения этих конфликтов, как удачный, так и неудачный, оставался до сих пор вне тематики научных исследований африканистов.  

Книга «Миролюбие и миротворчество в Африке» - первая попытка восполнить этот пробел. Удалось ли решить поставленную перед авторским коллективом задачу -  обсудим в 24-м выпуске проекта «Встречи с издателем».

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