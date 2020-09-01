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В Новосибирской области COVID-19 выявили у 52 больных

Главная Общество
Новосибирск
13:40 1 Сентября 2020
вирус, штаб, пациенты
Автор: Sibnovosti.ru
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В первый день осени новосибирский оперативный штаб сообщил о 52 новых случаях заболевания COVID-19 за сутки. Это меньше числа случаев, указанных во вчерашней сводке.

Общее количество заболевших коронавирусной инфекцией в регионе достигло 11 456. Скорее всего, по итогам сегодняшнего дня этот показатель превысит отметку в 11,5 тыс. Выздоровело к настоящему времени 10 166 новосибирцев. В том числе, 93 за последний день.

«Скончались еще три пациента: мужчины, им было 58 лет и 79 лет, и женщина в возрасте 78 лет. Всего от коронавируса в регионе умер 361 человек», - рассказали также в оперативном штабе.

Сегодня в Новосибирской области запущена интерактивная карта пунктов тестирования на коронавирус. Она разработана региональным министерством цифрового развития и связи на базе геоинформационной системы Новосибирской области. Карта предназначена для граждан, желающих самостоятельно сдать тест на COVID-19.

По данным правительства региона, ГБУЗ «Новосибирский областной кардиологический диспансер» с сегодняшнего дня возобновило амбулаторный прием профильных больных. Стационар будет открыт позже. Кардиодиспансер около трех месяцев работал в режиме ковидного госпиталя.

Фото: официальный портал по ситуации с коронавирусом в Новосибирской области

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