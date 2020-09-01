«Радио Сибирь» стартует в Тюмени на частоте 92.8 FM

1 сентября 2020 года в Тюмени начинает свое вещание радиостанция «Радио Сибирь».

Теперь тюменцы круглосуточно смогут узнавать самые важные новости, а также слушать музыку с сибирским характером на частоте 92.8 FM.

«Радио Сибирь» уже прочно закрепилось на Дальнем Востоке и в Сибири. С запуском вещания в Тюмени станция продолжает свое развитие и в Уральском округе.

«Музыка с сибирским характером» – это новинки и хиты для широкой аудитории. В эфире «Радио Сибирь» также можно услышать актуальные для региона новости, развлекательные программы и разнообразные рубрики.

В каждом регионе своего вещания «Радио Сибирь» известно своими многочисленными внеэфирными событиями и социальными акциями, среди которых «Велобум», «Книговорот», «Сибиряк поможет», «Молодая музыка Сибири» и многие другие.

С открытием еще одного города вещания станция выходит к новым рубежам и ставит для себя целью распространение «радио с сибирским характером» по всей стране.

Концепция вещания новой радиостанции «Радио Сибирь - Тюмень» была признана лучшей на заседании Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию в октябре 2018 года, и теперь будет доступна для слушателей с 1 сентября на частоте 92.8 FM.

Радио Сибирь — информационно-музыкальная радостанция, принадлежит холдингу МКР-медиа.В каждом городе вещания работает собственная служба информации, которая подготавливает к эфиру десятки выпусков новостей. Гостями студии становятся общественные деятели, артисты, спортсмены, художники... словом, интересные люди! Музыкальное наполнение эфира — самая популярная музыка как отечественных, так и зарубежных исполнителей.