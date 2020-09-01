Китайские военнослужащие победили в соревнованиях по стрельбе в Новосибирске

Разведчики из Китая победили в соревновании по индивидуальной стрельбе из штатного оружия на международном конкурсе «Отличники войсковой разведки – 2020». Он проходит на базе Новосибирского высшего военного командного училища.

Итоги четвертого этапа конкурса подвели в минобороны РФ. По данным ведомства, два дня участники конкурса соревновались в стрельбе из автомата Калашникова, пистолета Макарова, снайперской винтовки Драгунова и др. Кроме того, военнослужащие метали саперные лопаты и ножи на нескольких дистанциях. Второе и третье места заняли, соответственно, команды из России и Узбекистана.

Конкурс «Отличники войсковой разведки» продлится до 5 сентября. В соревнованиях принимают участие военнослужащие из России, Китая, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана и ряда других государств.

Фото: сайт минобороны РФ