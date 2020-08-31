В России растет число случаев заболевания COVID-19

В России пятый день подряд растет число случаев заболевания коронавирусом. Согласно данным оперативного штаба на 31 августа, за сутки в стране зарегистрировано 4993 новых случая заражения COVID-19 в 83 регионах. Общее число зараженных достигло 995 319 человек. Умерли – 17176 человек.

В частности, рост числа заболеваний отмечен в ряде регионов Сибири.

Число новых случаев заражения COVID-19 в Новосибирской области за минувшие сутки выросло и достигло 60. Как писали Sibnovosti.ru, к концу прошлой недели число новых случаев заражения падало ниже отметки в 50.

Рост числа случаев заражения COVID-19 зарегистрирован в Томской области. Если накануне официальный интернет-портал обладминистрации сообщал о 60 новых заболевших за сутки, то сегодня – уже о 110.

Показатели в Красноярском крае фактически не изменились за прошедшие сутки. Накануне в крае было зарегистрировано 111 новых случаев заболевания, сегодня – 110.