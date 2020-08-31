Школьный барельеф сохранится в копии

В Новосибирске начался снос здания средней школы №54, построенного еще в 1935 году. У учебного учреждения в центре города появится новый корпус. При реализации этого проекта муниципальные власти решили сохранить барельеф, украшающий здание. На нем изображены учитель и ученики, сажающие яблони. Поскольку подлинник из гипса (авторство точно не установлено) сохранить невозможно, его сканировали, чтобы выполнить точную копию. Эту работу проделали в Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна и искусств.