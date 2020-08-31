В Новосибирской области вновь растет число случаев заражения COVID-19

Сегодняшняя сводка новосибирского регионального оперативного штаба оказалась тревожной. Число новых случаев заражения COVID-19 в области за минувшие сутки выросло и достигло 60.

Как писали Sibnovosti.ru, к концу прошлой недели число новых случаев заражения падало ниже отметки в 50. Однако тренд оказался неустойчивым. Общее число случаев заболевания в Новосибирской области достигло 11 404. Количество выздоровевших после коронавируса пациентов - 10 073 (плюс 51 за последние сутки).

«Скончались еще три пациента: мужчина, ему было 72 года, и женщины в возрасте 48 лет и 76 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 358 человек», - добавили также в оперативном штабе.

Напомним, что завтра в обычном режиме возобновляют работу новосибирские школы.

По данным министерства здравоохранения Новосибирской области, в регионе более 500 переболевших COVID-19 медиков получили причитающиеся им выплаты. Средства перечисляет Фонд социального страхования РФ.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области