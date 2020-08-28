28 августа
Новосибирск
75.24
 
€ 89.0
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Большинство родителей высказалось против ношения детьми масок в школе

Главная Общество
Новосибирск
16:19 28 Августа 2020
школы, опрос, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Почти половина (47%) родителей, которые воспитывают детей школьного возраста, против ношения защитных средств в школе. Об этом сообщило «Общественное телевидение России» со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательским центром Superjob.ru.

По их мнению, ребенок не сможет несколько часов находиться в маске. При этом 37% родителей детей-школьников придерживаются противоположного мнения. Они считают, что маски в школах должны стать обязательным.

По данным социологов, за свой счет обеспечить детей средствами индивидуальной защиты готовы 26% респондентов. Еще 11% согласятся с ношением масок только в том случае, если их будут бесплатно раздавать в школе.

Было опрошено 1 тыс. респондентов в 264 населенных пунктах России.

Фото: pixabay.com

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Продолжает падать число новых случаев заражения новосибирцев COVID-19

Продолжает падать число новых случаев заражения новосибирцев COVID-19

28 Августа 2020 г.
Региональный оперативный штаб сообщил о 46 заболевших за сутки
Новости Новосибирска: Сквер в центре Новосибирска прикроют липой

Сквер в центре Новосибирска прикроют липой

28 Августа 2020 г.
В сквере Героев Революции высадят зеленую стену
Новости Новосибирска: Число новых случаев заражения COVID-19 в Новосибирской области вновь превысило 50

Число новых случаев заражения COVID-19 в Новосибирской области вновь превысило 50

27 Августа 2020 г.
Количество летальных исходов болезни достигло 349
Новости Новосибирска: В Нарымском сквере Новосибирска обновили детскую площадку

В Нарымском сквере Новосибирска обновили детскую площадку

27 Августа 2020 г.
Оборудование для нее привезли из Канады
Новости Новосибирска: Меньше 50 новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировано в Новосибирской области

Меньше 50 новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировано в Новосибирской области

26 Августа 2020 г.
Региональный оперативный штаб подвел итоги минувших суток
Новости Новосибирска: Причиной повторного заболевания COVID-19 являются индивидуальные особенности иммунной системы - инфекционист

Причиной повторного заболевания COVID-19 являются индивидуальные особенности иммунной системы - инфекционист

25 Августа 2020 г.
Подобные случаи встречаются редко
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: В Новосибирской области представили новые данные о ситуации с COVID-19

В Новосибирской области представили новые данные о ситуации с COVID-19

25 Августа 2020 г.
Число заболевших вновь уступило числу выздоровевших
Новости Новосибирска: Росавтодор разрывает контракт на строительство Восточного обхода Новосибирска

Росавтодор разрывает контракт на строительство Восточного обхода Новосибирска

27 Августа 2020 г.
Причиной названо отставание работ от графика
Новости Новосибирска: Тула в Новосибирске превратилась в «молочную» реку

Тула в Новосибирске превратилась в «молочную» реку

26 Августа 2020 г.
В реке зафиксирована массовая гибель рыбы
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru