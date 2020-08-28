Большинство родителей высказалось против ношения детьми масок в школе

Почти половина (47%) родителей, которые воспитывают детей школьного возраста, против ношения защитных средств в школе. Об этом сообщило «Общественное телевидение России» со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательским центром Superjob.ru.

По их мнению, ребенок не сможет несколько часов находиться в маске. При этом 37% родителей детей-школьников придерживаются противоположного мнения. Они считают, что маски в школах должны стать обязательным.

По данным социологов, за свой счет обеспечить детей средствами индивидуальной защиты готовы 26% респондентов. Еще 11% согласятся с ношением масок только в том случае, если их будут бесплатно раздавать в школе.

Было опрошено 1 тыс. респондентов в 264 населенных пунктах России.

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