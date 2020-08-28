Продолжает падать число новых случаев заражения новосибирцев COVID-19

В Новосибирской области число новых случаев заражения COVID-19 упало до 46 за сутки. Это следует из сегодняшнего сообщения регионального оперативного штаба.

Это самый низкий показатель за долгое время. Но число выздоровевших после коронавирусной инфекции новосибирцев за прошедший день оказалось еще меньше – 38. Кроме того, вновь выросло и число летальных исходов болезни. В регионе скончались три пациента – мужчина в возрасте 65 лет и две пожилые женщины (77 и 80 лет).

Таким образом, Новосибирская область приблизилась к показателям Томской. Там вчера сообщили о 43 новых заболевших. Но население Новосибирской области превышает население ее северного соседа примерно в 2,5 раза.

Число случаев заболевания в Новосибирской области с начала эпидемии достигло 11 238, выздоровело же 9 930 человек. Скончались от коронавируса 352 пациента.

Напомним, режим повышенной готовности в регионе продлен до конца сентября. Между тем, школы вступят 1 сентября в новый учебный год в обычном режиме.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области