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Сквер в центре Новосибирска прикроют липой

Главная Общество
Новосибирск
09:16 28 Августа 2020
благоустройство, работы, ветер
Автор: Sibnovosti.ru
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В сквере Героев Революции в самом центре Новосибирска высадят около 80 лип. Ранее здесь снесли аварийные тополя.

Как пояснили в управлении по благоустройству общественных пространств мэрии, липа выбрана в связи с тем, что это дерево обладает плотной кроной. Это позволит сохранить микроклимат и тишину мемориального сквера. Кроме того, липа лучшей тополей переносит сильные ветра.

«Внутри останется больше пространства и больше света – это поможет омолодить сиреневые кустарники», – привел пресс-центр мэрии комментарий начальника отдела сопровождения благоустройства и озеленения общественных пространств МКУ «Агентство методического обеспечения учреждений культуры, спорта и молодежной политики» Светланы Гижицкой.

По данным городской администрации, в настоящее время завершается разработка схемы озеленения Красного проспекта. Кроме того, в этом году специалисты обследуют зеленый фонд Первомайского и Театрального скверов.

Фото: страница вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой в соцсети Facebook

 

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