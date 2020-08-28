Сквер в центре Новосибирска прикроют липой

В сквере Героев Революции в самом центре Новосибирска высадят около 80 лип. Ранее здесь снесли аварийные тополя.

Как пояснили в управлении по благоустройству общественных пространств мэрии, липа выбрана в связи с тем, что это дерево обладает плотной кроной. Это позволит сохранить микроклимат и тишину мемориального сквера. Кроме того, липа лучшей тополей переносит сильные ветра.

«Внутри останется больше пространства и больше света – это поможет омолодить сиреневые кустарники», – привел пресс-центр мэрии комментарий начальника отдела сопровождения благоустройства и озеленения общественных пространств МКУ «Агентство методического обеспечения учреждений культуры, спорта и молодежной политики» Светланы Гижицкой.

По данным городской администрации, в настоящее время завершается разработка схемы озеленения Красного проспекта. Кроме того, в этом году специалисты обследуют зеленый фонд Первомайского и Театрального скверов.

Фото: страница вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой в соцсети Facebook