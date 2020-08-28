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Регионы могут стать драйвером развития ипотечного кредитования

Главная Общество
Новосибирск
10:43 28 Августа 2020
ипотека, эксперты, мнение
Автор: Sibnovosti.ru
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Квартирный вопрос испортил не только москвичей. Он уже на протяжении десятилетий является одним из самых острых и трудноразрешимых социально-экономических вопросов в жизни большинства россиян. Вариантов его решения не немного: попытаться заработать на собственную жилплощадь, не привлекая кредитные средства, взять ипотеку или получить наследство. 

«Ипотека на сегодняшний день является едва ли не самой реальной возможностью обзавестись собственной жилплощадью, но с большими финансовыми и социальными рисками и трудностями», – считает  социальный предприниматель и инвестор, эксперт в области развития территорий Артур Александрович Волошин. «В то же время снижение числа ипотечных кредитов в нынешних кризисных условиях неизбежно из-за падения доходов россиян и шаткой ситуации на рынке труда», - сказал он в беседе с Sibnovosti.ru. 

«Несомненно, введение льготной ипотеки по ставке 6,5% - решение своевременное, которое приносит свои положительные результаты. При этом стоит отметить, что принималось оно в период пандемии коронавируса и является в каком-то смысле вынужденным и краткосрочным, так как временные сроки действия программы по получению ипотеки под 6,5%  завершаются 1 ноября 2020 года. Конечно, нельзя исключать, что программа будет продлена», - отметил Артур Волошин. 

Как сообщил в понедельник в своем Instagram гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко, на сегодня россияне подали более 500 тыс заявлений на получение льготной ипотеки. При этом более 130 тыс кредитов на 360 млрд рублей уже одобрены. 

В то же время на прошлой неделе на совещании «Единой России» Мутко рассказал, что огромное количество людей не могут себе позволить ипотеку, даже когда банки снижают процентную ставку. «Ипотека не является единственным инструментом для улучшения жилищных условий граждан, потому что даже если мы опустим процентную ставку до нуля, 40% все равно будут неспособны взять ипотеку», - сказал он.
«При условии низкой процентной ставки по ипотеке сегодня драйвером ее развития могут стать регионы, которые и так находятся в лидерах. Если посмотреть на статистику, чаще других ипотечные кредиты берут в ЯНАО, Ханта-Мансийском автономном округе, Тюменской области, Чувашии, Башкортостане, Архангельской области, а вовсе не в Москве», - отметил эксперт.  

По его словам, «кроме льготной ипотеки под 6,5% в регионах действуют точечные ипотечные программы, которые весьма перспективны и принесли уже определенные результаты». «Во-первых, это «дальневосточная ипотека» под 2%, а, во-вторых, программа «сельская ипотека» под 2,7 и 3%», - напомнил эксперт. 

«Как пример, «сельская ипотека» пользуется достаточно высоким спросом в Орловской области. Цифры и рейтинги говорят сами за себя. Так, область сегодня занимает 22 место среди регионов России  по числу выданных ипотечных кредитов», - добавил Артур Волошин.

#россияне #жилье #ипотека #эксперты #мнение #артурволошин 

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