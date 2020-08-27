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Число новых случаев заражения COVID-19 в Новосибирской области вновь превысило 50

Главная Общество
Новосибирск
12:07 27 Августа 2020
вирус, штаб, пациенты
Автор: Sibnovosti.ru
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За минувшие сутки в Новосибирской области зарегистрирован 51 новый случай заражения COVID-19. Их общее количество с начала эпидемии достигло 11 192.

Выздоровело же после коронавируса за день 48 человек. По данным регионального оперативного штаба, за сутки в медицинских учреждениях Новосибирской области скончались три пациента с коронавирусом. Это 55-летний мужчина, а также женщины в возрасте 58 лет и 65 лет. В общей сложности скончались 349 человек.

Вчера в правительстве Новосибирской области сообщили о том, что после отмены ограничения ожидается открытие около 700 фитнес-клубов.

Как писали Sibnovosti.ru, в Забайкальском крае с сегодняшнего дня разрешили массовые мероприятия без ограничения числа участников.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области

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