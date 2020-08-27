В Нарымском сквере Новосибирска обновили детскую площадку

В Нарымском сквере, расположенном в центральной части Новосибирска, появится новая детская площадка. Ее открытие запланировано на начало сентября.

Детский комплекс заменил старый, пришедший в ветхое состояние.

«Детская площадка обустроена на бюджетные средства – более 3 млн руб. Здесь использованы экологически чистые материалы: не металл и пластмасса, а дерево. Оборудование привезли из Северной Канады, оно прочное и долговечное», - рассказал глава Новосибирска Анатолий Локоть.

По данным пресс-центра мэрии, в ходе благоустройства было демонтировано старое покрытие. На его месте появилось бесшовное прорезиненное. По периметру детского городка установлены лавочки и части игровых форм. В течение нескольких дней здесь появятся качели и другое игровое оборудование, а также новые урны.

В дальнейшем в Нарымском сквере может быть обустроена и спортивная площадка. Как писали Sibnovosti.ru, в феврале городские власти объявили о том, что расширение и обустройство Нарымского сквера является одним из приоритетов благоустройства Новосибирска в 2020 году.

Фото: страница новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте»