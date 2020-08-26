Меньше 50 новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировано в Новосибирской области

Число случаев заражения COVID-19 в Новосибирской области за сутки упало ниже отметки в 50 человек. Информация об этом содержится в сегодняшней сводке регионального оперативного штаба.

По его данным, за последний день зарегистрировано 47 случаев заболевания. При этом выздоровело 50 перенесших COVID-19 новосибирцев. В общей сложности в Новосибирской области коронавирус был выявлен у 11 141 человека. К настоящему времени из больниц выписалось 9 844 пациента.

Согласно сводке оперативного штаба, за минувшие сутки скончались еще два пациента: это женщины в возрасте 60 лет и 71 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 346 человек.

Для сравнения, за последний день в Кемеровской области зарегистрировано 98 новых случаев заражения, в Иркутской области – 76.

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