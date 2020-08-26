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Коронавирус тормозит нацпроекты

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Новосибирск
16:19 26 Августа 2020
проекты, развитие, вирус, технологии, эксперты, мнение
Автор: Sibnovosti.ru
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Счетная палата (СП) РФ опубликовала результаты проверки использования средств на национальные проекты в январе-июле 2020 года, которые показали, что лидером по расходованию выделенных средств остается нацпроект «Здравоохранение» – расходы по которому исполнены на 58,7% к бюджетным ассигнованиям.

За ним следуют «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (54,9%), «Наука» (52,2%), «Жилье и городская среда» (49,2%), «Демография» (48,8%), «Производительность труда и поддержка занятости» (42,1%), «Культура» (41,2%).

Самые низкие показатели продемонстрированы по проектам «Цифровая экономика» (13,9%), а также «Экология» (27,3%), следуют из отчета Счетной палаты.

Всего же расходы федерального бюджета на реализацию нацпроектов за январь-июль 2020 года исполнены на 43,7%, что составляет 948 млрд рублей из установленного объема в размере 2,168 трлн рублей.

«Лидерство нацпроекта «Здравоохранение» закономерно и ожидаемо и объясняется огромными усилиями и средствами, которые были брошены на борьбу с пандемией коронавируса и ее последствиями. Эти усилия дали свой положительный результат, и на сегодняшний день в России достаточно устойчивая эпидемиологическая ситуации, не смотря на сохраняющиеся проблемы», - сказал в беседе с корр. Sibnovosti.ru  социальный предприниматель и инвестор, эксперт в области развития территорий Артур Александрович Волошин.

«Низкий уровень исполнения расходов большей части национальных проектов обусловлен нынешней ситуацией, вызванной неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, оказавшей негативное влияние на сроки строительных работ и ввода в эксплуатацию объектов, организацию выставочной деятельности и иных массовых мероприятий, внешнеэкономическую деятельность», - цитирует комментарий СП к отчету «Газета.Ru».

«Однако это не отменяет необходимость развития других национальных проектов, которые явно тормозятся. С одной стороны, это можно объяснить стремлением «придержать» финансовые средства на случай форс-мажора, каким стал коронавирус, с другой, сокращением доходов государства. Еще одним фактором могут являться административные и бюрократические барьеры на пути реализации проектов», - сказал Артур Волошин.

По его словам, сегодня все чаще говорят об использовании искусственного интеллекта в самых различных сферах жизни общества. «Полноценная реализация нацпроекта «Цифровая экономика» видится как никогда своевременной и актуальной», - добавил он.

#россия #нацпроекты #эксперты #мнение #артурволошин

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