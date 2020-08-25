Причиной повторного заболевания COVID-19 являются индивидуальные особенности иммунной системы - инфекционист

Причиной повторного заболевания COVID-19 являются индивидуальные особенности иммунной системы каждого человека, при этом такие случаи встречаются редко. Об этом рассказал главный инфекционист министерства здравоохранения России Владимир Чуланов, которого цитирует «Интерфакс».

По его словам, повторное заражение возможно при ослабленном иммунитете, когда у человека после первого заражения вырабатывается недостаточное количество антител.

Данное заявление прозвучало на фоне сообщения о повторном заражении COVID-19 главы Тувы Шолбан Кара-оолы. Накануне он сообщил, что повторно заразился коронавирусом.