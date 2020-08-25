В программе «Встречи с издателем» обсудили книгу «История международного коммунистического движения»

В 23-м выпуске проекта "Встречи с издателем" обсуждаем с доктором философских наук старшим научным сотрудником Института философии РАН Владиленом Буровым книгу "История международного коммунистического движения" (учебное пособие для студентов высших учебных заведений Китайской Народной Республики).

Какой путь прошла Коммунистическая партия Китая с 1921 года, когда 12 делегатов при содействии Коминтерна провели I съезд компартии Китая, до сегодняшнего дня, став самой многочисленной политической партией в мире? Почему VI съезд Китайской компартии проходил в Подмосковье? За что критиковал Николай Бухарин китайских коммунистов, а китайские партийцы Иосифа Сталина и Никиту Хрущева?