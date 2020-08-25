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В программе «Встречи с издателем» обсудили книгу «История международного коммунистического движения»

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Новосибирск
16:23 25 Августа 2020
китай, проект, книга, программа, телевидение
Автор: Sibnovosti.ru
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В 23-м выпуске проекта "Встречи с издателем" обсуждаем с доктором философских наук старшим научным сотрудником Института философии РАН Владиленом Буровым книгу "История международного коммунистического движения" (учебное пособие для студентов высших учебных заведений Китайской Народной Республики).

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