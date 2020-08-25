Минсельхоз РФ предложит маркировать домашних животных

Минсельхоз намерен предстоящей осенью внести на рассмотрение в Госдуму РФ проект закона, который обяжет владельцев домашних животных обязательно маркировать их. Ожидается, что его примут до конца года, передает «Общественное телевидение России».

В самом ведомстве пояснили, что эта процедура необходима для того, чтобы предотвратить распространение заразных болезней животных, выявлять пути и источники возбудителей. Она будет платной для владельцев животных.

По расчетам минсельхоза, маркировка питомцев может обойтись хозяевам в сумму от пяти до 500 руб. Способ они смогут выбирать сами – это может быть чип, бирка, татуировка, кольцо либо же ошейник. Неисполнение требования об обязательной маркировке домашних животных, согласно проекту, будет считаться уже нарушением ветеринарных правил и наказываться административным штрафом в размере 500-1000 руб.

Документ частично поддержал глава комитета Госдумы РФ по экологии, охране окружающей среды Владимир Бурматов. В программе «ОТРажение» он заявил, что маркировка «позволит найти потерявшееся животное».

«Животные теряются действительно часто, посмотрите в интернете. Каждое животное должно носить на себе паспорт, который позволит его эффективно отследить и найти, если вдруг оно потерялось», - сказал парламентарий.

Вместе с тем, депутат выступил против того, чтобы обязательная маркировка домашних животных была платной для их владельцев. По его мнению, такая процедура хоть и нужна, но она должна быть «полностью бесплатной».

Владимир Бурматов добавил, что не поддержит ту часть законопроекта, в которой речь идет о введении штрафов за отсутствие маркировки. Он считает, что в стране еще нет «полноценной инфраструктуры» для введения этого требования.

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