25 августа
Новосибирск
погода +20 °C
74.42
 
€ 87.9
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

В Новосибирской области представили новые данные о ситуации с COVID-19

Главная Общество
Новосибирск
12:10 25 Августа 2020
вирус, пациенты, штаб
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Тренд эпидемиологической ситуации в Новосибирской области за минувшие сутки не изменился. Число новых случаев заражения COVID-19 в регионе по-прежнему около 50.

Согласно сегодняшней сводке областного оперативного штаба, за день выявлено еще 59 больных. Выздоровел же 61 пациент. Всего с начала эпидемии в Новосибирской области коронавирусом заболело 11 094 человека. В настоящее время в инфекционных стационарах Новосибирска находятся 983 взрослых пациентов и 22 ребенка.

«Скончались еще три пациента: мужчины в возрасте 58 лет, 78 лет и 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 344 человека», - отметили в оперативном штабе.

Как сообщили Sibnovosti.ru, 1 сентября новосибирские школы возобновляют работу в обычном режиме.

Вчера министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов сообщил о том, что на обеспечение управляющих компаний дезинфицирующими средствами будет выделено 2,4 млн руб. из резервного фонда регионального правительства. Это позволит обработать более 200 тыс. кв. м.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Глава Тувы повторно заразился коронавирусом

Глава Тувы повторно заразился коронавирусом

25 Августа 2020 г.
Во второй раз болезнь протекает по-другому, отметил Кара-оол, сообщив, что у него сильные головные боли.
Новости Новосибирска: В Новосибирске не будут вводить плату за вход в дендропарк

В Новосибирске не будут вводить плату за вход в дендропарк

24 Августа 2020 г.
Его площадь превышает 166 гектаров
Новости Новосибирска: На месяц продлили режим повышенной готовности в Новосибирской области

На месяц продлили режим повышенной готовности в Новосибирской области

24 Августа 2020 г.
С сегодняшнего дня возобновляют работу фитнес-клубы региона
Новости Новосибирска: В Новосибирской области число случаев заражения COVID-19 вновь превысило 50

В Новосибирской области число случаев заражения COVID-19 вновь превысило 50

24 Августа 2020 г.
Общее число случаев с начала эпидемии превысило 11 тыс.
Новости Новосибирска: По итогам первого полугодия 2020 г. средняя зарплата в СФО составила 42845 рублей

По итогам первого полугодия 2020 г. средняя зарплата в СФО составила 42845 рублей

23 Августа 2020 г.
Больше всего платят в Республике Хакасия, Красноярском крае, Иркутской и Томской областях.
Новости Новосибирска: Число заболеваний коронавирусом в Новосибирской области приблизилось к 11 тыс

Число заболеваний коронавирусом в Новосибирской области приблизилось к 11 тыс

23 Августа 2020 г.
Число жертв достигло 339.
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Число случаев заражения COVID-19 в Новосибирской области продолжает падать

Число случаев заражения COVID-19 в Новосибирской области продолжает падать

20 Августа 2020 г.
Но за сутки скончались пять пациентов
Новости Новосибирска: Первый борт из Новосибирска улетел в Турцию

Первый борт из Новосибирска улетел в Турцию

21 Августа 2020 г.
Чартерные программы из Толмачёво готовят несколько авиакомпаний
Новости Новосибирска: «Сибирский торф» планирует перевести производство в Новосибирскую область

«Сибирский торф» планирует перевести производство в Новосибирскую область

21 Августа 2020 г.
Новосибирские власти готовы поддержать компанию
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru