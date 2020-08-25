В Новосибирской области представили новые данные о ситуации с COVID-19

Тренд эпидемиологической ситуации в Новосибирской области за минувшие сутки не изменился. Число новых случаев заражения COVID-19 в регионе по-прежнему около 50.

Согласно сегодняшней сводке областного оперативного штаба, за день выявлено еще 59 больных. Выздоровел же 61 пациент. Всего с начала эпидемии в Новосибирской области коронавирусом заболело 11 094 человека. В настоящее время в инфекционных стационарах Новосибирска находятся 983 взрослых пациентов и 22 ребенка.

«Скончались еще три пациента: мужчины в возрасте 58 лет, 78 лет и 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 344 человека», - отметили в оперативном штабе.

Как сообщили Sibnovosti.ru, 1 сентября новосибирские школы возобновляют работу в обычном режиме.

Вчера министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов сообщил о том, что на обеспечение управляющих компаний дезинфицирующими средствами будет выделено 2,4 млн руб. из резервного фонда регионального правительства. Это позволит обработать более 200 тыс. кв. м.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области