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В Новосибирске не будут вводить плату за вход в дендропарк

Главная Общество
Новосибирск
12:31 24 Августа 2020
парк, губернатор, оплата
Автор: Sibnovosti.ru
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Вход в дендрологический парк Новосибирска останется бесплатным. Об этом сегодня заявил новосибирский губернатор Андрей Травников.

Свое мнение глава региона высказал на оперативном заседании областного правительства.

Губернатор Новосибирской области в ходе региона высказался категорически против инициативы введения платы за вход в новосибирский дендропарк. При этом он сослался на общественное мнение по этому поводу, которое считает «ясным и четким». 

«Мы будем против введения платного входа в дендропарк. Эта инициатива в любом случае не прошла бы через правительство Новосибирской области», - подчеркнул губернатор.

Новосибирский дендропарк расположен на площади 166,6 га в Заельцовском районе Новосибирска, рядом с Новосибирским зоопарком. В 2013 году дендрарий перешел в ведение областного департамента лесного хозяйства. Является особо охраняемой природной территорией регионального значения. Дендропарк - популярное место отдыха новосибирцев.

Фото: сайт правительства Новосибирской области

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