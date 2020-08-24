На месяц продлили режим повышенной готовности в Новосибирской области

В Новосибирской области режим повышенной готовности продлевается еще на месяц – до 30 сентября. Об этом стало известно сегодня в ходе оперативного совещания в правительстве региона.

«Предлагаю режим повышенной готовности продлить до 30 сентября», - сказал губернатор Андрей Травников.

Необходимость продления режима глав региона объяснил тем, что начало учебного года несет новые риски эпидемий гриппа и коронавирусной инфекции. Напомним, 1 сентября школы региона возобновят свою работу в обычном режиме.

Тем не менее, в Новосибирской области снимаются еще несколько ограничений. С сегодняшнего дня возобновляют работу фитнес-клубы, с первого дня осени - организации дополнительного образования.

Как писали Sibnovosti.ru, в последние дни в регионе фиксируется примерно 50 случаев заражения COVID-19 за сутки. Их общее количество превысило 11 тыс.

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