В Новосибирской области число случаев заражения COVID-19 вновь превысило 50

Число случаев заражения COVID-19 в Новосибирской области превысило 11 тыс. Об этом говорится в сегодняшней сводке регионального оперативного штаба.

За минувшие сутки зарегистрировано 57 новых случаев заболевания. Точно такое же количество новосибирцев, переболевших коронавирусной инфекцией, было выписано за день из медицинских учреждений области. По данным областного штаба, всего с начала эпидемия диагноз COVID-19 был подтвержден у 11 035 человек.

В Сибирском федеральном округе большее число случаев заражения зарегистрировано в Иркутской области (16,3 тыс.), Красноярском крае (около 16 тыс.), Алтайском крае (11,2 тыс.).

«Скончались еще два пациента: мужчина в возрасте 84 года и женщина в возрасте 81 год. Всего в регионе от коронавируса умер 341 человек», - отмечается также в сообщении оперативного штаба.

В настоящее время в отделениях реанимации новосибирских медучреждений находятся 47 человек с COVID-19.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области