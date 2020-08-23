По итогам первого полугодия 2020 г. средняя зарплата в СФО составила 42845 рублей

По итогам января-июня 2020 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Сибирском федеральном округе (СФО) составила 42845 рублей. Такие данные обнародовал Новосбирскстат.

Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Республике Хакасия, Красноярском крае, Иркутской и Томской областях.

«Это во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента», - отметили в ведомстве.

Размер средней зарплаты в Новосибирской области составляет 39 842 рубля.