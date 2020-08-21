Новосибирские поликлиники переходят на обычный режим работы

Число случаев заражения коронавирусом в Новосибирской области подходит к 11 тыс. Скорее всего, этот рубеж будет преодолен в начале следующей недели.

Согласно сегодняшней сводке регионального оперативного штаба, за минувшие сутки было зарегистрировано 53 случая заражения. Их общее количество с начала эпидемии достигло 10 872. Все последние дни в регионе подтверждается около 50 случаев заболевания за день. За последний день выздоровело после COVID-19 54 человека (всего - 9 581).

«Скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 66 лет, 73 года, 83 года и женщины, им было 57 лет, 75 лет и 77 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 335 человек», - отметили в региональном оперативном штабе.

Все поликлинические отделения в Новосибирской области возвращаются к обычному режиму работы. В статусе ковидных остаются лишь больницы в Новосибирске №11 и №12. Об этом сообщила вчера заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксенова. По данным ведомства, до конца года планируется планово обследовать не менее 450 тыс. человек.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области