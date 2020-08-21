21 августа
Новосибирск
73.77
 
€ 87.43
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Новосибирские поликлиники переходят на обычный режим работы

Главная Общество
Новосибирск
12:12 21 Августа 2020
вирус, пациенты, штаб
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Число случаев заражения коронавирусом в Новосибирской области подходит к 11 тыс. Скорее всего, этот рубеж будет преодолен в начале следующей недели.

Согласно сегодняшней сводке регионального оперативного штаба, за минувшие сутки было зарегистрировано 53 случая заражения. Их общее количество с начала эпидемии достигло 10 872. Все последние дни в регионе подтверждается около 50 случаев заболевания за день. За последний день выздоровело после COVID-19 54 человека (всего - 9 581).

«Скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 66 лет, 73 года, 83 года и женщины, им было 57 лет, 75 лет и 77 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 335 человек», - отметили в региональном оперативном штабе.

Все поликлинические отделения в Новосибирской области возвращаются к обычному режиму работы. В статусе ковидных остаются лишь больницы в Новосибирске №11 и №12. Об этом сообщила вчера заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксенова. По данным ведомства, до конца года планируется планово обследовать не менее 450 тыс. человек.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Эксперт: от «удаленки» выигрывают как компании, так и работники

Эксперт: от «удаленки» выигрывают как компании, так и работники

20 Августа 2020 г.
Согласно результатам исследования, в условиях пандемии коронавируса 54% компаний в России перешли на удаленный режим работы.
Новости Новосибирска: Число случаев заражения COVID-19 в Новосибирской области продолжает падать

Число случаев заражения COVID-19 в Новосибирской области продолжает падать

20 Августа 2020 г.
Но за сутки скончались пять пациентов
Новости Новосибирска: Благоустройство новосибирской набережной подходит к «Началу»

Благоустройство новосибирской набережной подходит к «Началу»

19 Августа 2020 г.
Началось обсуждение дизайн-проекта сквера «Городское начало»
Новости Новосибирска: В Новосибирской области число новых случаев заражения COVID-19 не превысило 50

В Новосибирской области число новых случаев заражения COVID-19 не превысило 50

19 Августа 2020 г.
Скончались еще четыре пациента
Новости Новосибирска: В программе «Встреча с издателем» обсудили книгу «Российские ветераны о миротворчестве ООН»

В программе «Встреча с издателем» обсудили книгу «Российские ветераны о миротворчестве ООН»

18 Августа 2020 г.
В 22-м выпуске проекта "Встречи с издателем" обсуждаем книгу Анатолия Исаенко и Сергея Лаврова "Российские ветераны о миротворчестве ООН".
Новости Новосибирска: Смог окутал Якутск

Смог окутал Якутск

18 Августа 2020 г.
Причиной стали лесные пожары в трех районах Республики Саха (Якутия)
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: В Новосибирской области число новых случаев заражения COVID-19 за сутки упало до 50

В Новосибирской области число новых случаев заражения COVID-19 за сутки упало до 50

18 Августа 2020 г.
Количество летальных исходов болезни выросло до 319
Новости Новосибирска: На Транссибе в Новосибирской области открылся новый вокзал

На Транссибе в Новосибирской области открылся новый вокзал

18 Августа 2020 г.
В реконструкцию станции Убинской вложено 565 млн рублей
Новости Новосибирска: Китайские изобретения покажут в Гуандуне

Китайские изобретения покажут в Гуандуне

19 Августа 2020 г.
Всекитайская выставка изобретений состоится в ноябре
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru