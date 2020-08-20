Эксперт: от «удаленки» выигрывают как компании, так и работники

Массовый переход сотрудников на удаленный режим работы может положительно сказаться как на самих компаниях, так и работниках. Но «удаленка» таит в себе и ряд опасностей. Такую точку зрения высказал в беседе с корр. Sibnovosti.ru социальный предприниматель и инвестор, эксперт в области развития территорий Артур Александрович Волошин, комментируя данные исследования Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), НИУ ВШЭ и Microsoft.

Согласно результатам исследования, в условиях пандемии коронавируса 54% компаний в России перешли на удаленный режим работы. Если до пандемии в удаленном режиме работали менее 1% компаний, то с началом распространения COVID-19 таких стало 8%. После пандемии около 17% российских компаний могут сохранить полный или частичный режим удаленной работы, при этом только 2% видят возможным полный переход на «удаленку» после пандемии.

«Представители российских предприятий и компаний ожидают, что влияние событий весны 2020 года имеют долгосрочный эффект для бизнеса: 81% респондентов уверены, что события весны 2020 года окажут влияние на бизнес-процессы и организацию деятельности предприятий и компаний в будущем», - говорится в исследовании.

«Все больший переход сотрудников на удаленный режим работы неизбежен. Период коронавируса доказал, что при нынешнем развитии технологий наличие статичного офиса и рабочих мест не является обязательным или является вторичным. Все деловое общение постепенной уходит в онлайн: электронную почту, мессенджеры, видеоконференции и пр. Кончено, часть вопросов невозможно решать без личных встреч, но массовое общение, так или иначе, уже перешло в онлайн», – говорит Артур Волошин, отмечая, что в нынешней непростой ситуации «это хорошо и для эпидемиологической ситуации».

По его словам, все большее внедрение «удаленки» выгодно как для компаний, так и для работников, прежде всего, из регионов.

«Выгода компаний очевидна: они могут экономить на аренде, привлекать высококвалифицированные кадры из регионов, которые обойдутся им дешевле, так как в ряде случаев им не придется оплачивать переезд, снятие жилья и пр. Главным минус в «удаленке» для работодателей в том, что они не смогут полноценно контролировать своих сотрудников и оценивать их эффективность», - сказал эксперт.

«Что же касается нанятых на «удаленку» сотрудников в регионах, то они выигрывают от того, что не надо будет тратиться на переезд, транспорт, аренду жилья, менять устоявшийся уклад и место жизни. Главный же негативный фактор от «удаленки» - эмоционально-человеческий. Работая в таком формате, люди все реже общаются друг с другом, меньше двигаются, что неминуемо отражается на их психическом состоянии»,- заключил он.

«В то же время «удаленка» - это и одна из составляющих в борьбе с безработицей, так как позволяет работодателям сокращать дополнительные затраты на сотрудников, которые фактически ограничиваются заработной платой», – сказал Артур Волошин.

По его словам, это может быть более действенной мерой в борьбе с безработицей, чем принятие программ поддержки на государственном уровне. Как пример, он привел Орловскую область, где, согласно последним данным, уровень безработицы составляет 3,4%. При этом в области принята программа содействия занятости население, рассчитанная до 2025 года. Ее объем составляет порядка 2,8 млрд рублей. «Если постепенно вводить посредством цифровизации удаленный режим работы, возможно, достичь поставленные цели удастся раньше 2025 года и потратить не 2,8 млрд, а меньше», - сказал эксперт.