Число случаев заражения COVID-19 в Новосибирской области продолжает падать

Впервые за долгое время ниже 50 упало число новых случаев заражения COVID-19 за сутки в Новосибирской области. Сводку об эпидемиологической ситуации по итогам вчерашнего дня подготовил региональный оперативный штаб.

По его данным, за минувшие сутки зарегистрировано 44 случая заболевания. При этом выписались из медицинских учреждений после выздоровления 69 пациентов. В результате с начала эпидемии число случаев заражения достигло 10 819, а количество выздоровевших - 9 527.

«Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 63 года, 67 лет, 70 лет, 79 лет и 82 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 329 человек», - говорится также в сегодняшней сводке оперативного штаба.

Вчера было объявлено о том, что правительство Новосибирской области направит образовательным организациям около 162 млн руб. на закупку антисептиков и оборудования для дезинфекции.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области