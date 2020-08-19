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Благоустройство новосибирской набережной подходит к «Началу»

Главная Общество
Новосибирск
13:26 19 Августа 2020
благоустройство, проект, обсуждение
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирске стартовало общественное обсуждение дизайн-проекта благоустройства сквера «Городское начало». Он расположен на правом берегу Оби.

Сквер занимает площадь 4,5 га и ограничен автомобильной развязкой на пл. Будагова, железной дорогой и Музеем Новосибирска. Благоустройство этой территории является четвертым этапом благоустройства всей Михайловской набережной.

В настоящее время здесь находятся, в частности, памятник российскому императору Александру III и установлен пролет первого моста через Обь, давшего начало развитию Новосибирска (ранее Ново-Николаевск).

Концепция благоустройства сквера разработана архитектурной мастерской «Адаптик-А». Она предусматривает устройство зоны с качелями, установку новой скейт-площадки, оборудование новой сценической площадки для мероприятий, размещение объектов стрит-фуда и т. д.

Обсуждение в онлайне продлится до 1 сентября. 

Фото: муниципальный портал Новосибирска

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