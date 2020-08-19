19 августа
Новосибирск
погода +23 °C
73.61
 
€ 87.04
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

В Новосибирской области число новых случаев заражения COVID-19 не превысило 50

Главная Общество
Новосибирск
12:13 19 Августа 2020
вирус, пациенты, штаб
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Число новых случаев заражения COVID-19 в Новосибирской области остается на уровне 50 за сутки. Это следует из сегодняшней сводки регионального оперативного штаба.

Всего с начала эпидемии коронавирусной инфекции в области зарегистрировано 10 724 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Число выздоровевших пациентов тоже растет и по итогам вчерашнего дня (плюс 52) достигло 9 385.

«Скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 61 год, 67 лет, 91 год и женщина в возрасте 73 года. Всего в регионе коронавирус стал причиной смерти 319 человек», - говорится в сообщении оперативного штаба.

В настоящее время в медицинских учреждениях Новосибирской области находятся 1 156 взрослых пациентов с COVID-19 или подозрением на него.

Тем временем, число случаев заражения коронавирусом в Алтайском крае уже превысило аналогичный показатель в Новосибирской области. Вчера официальный сайт края сообщил о том, что с начала эпидемии в регионе зарегистрировано 10 802 случая заболевания.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Благоустройство новосибирской набережной подходит к «Началу»

Благоустройство новосибирской набережной подходит к «Началу»

19 Августа 2020 г.
Началось обсуждение дизайн-проекта сквера «Городское начало»
Новости Новосибирска: В программе «Встреча с издателем» обсудили книгу «Российские ветераны о миротворчестве ООН»

В программе «Встреча с издателем» обсудили книгу «Российские ветераны о миротворчестве ООН»

18 Августа 2020 г.
В 22-м выпуске проекта "Встречи с издателем" обсуждаем книгу Анатолия Исаенко и Сергея Лаврова "Российские ветераны о миротворчестве ООН".
Новости Новосибирска: Смог окутал Якутск

Смог окутал Якутск

18 Августа 2020 г.
Причиной стали лесные пожары в трех районах Республики Саха (Якутия)
Новости Новосибирска: Более 50% компаний в РФ перешли на удаленный режим работы

Более 50% компаний в РФ перешли на удаленный режим работы

18 Августа 2020 г.
Если до пандемии в удаленном режиме работали менее 1% компаний, то с началом распространения COVID-19 таких стало 8%.
Новости Новосибирска: Коронавирус бьет по российским чиновникам

Коронавирус бьет по российским чиновникам

18 Августа 2020 г.
Министр энергетики России Александр Новак заразился коронавирусом.
Новости Новосибирска: В Новосибирской области число новых случаев заражения COVID-19 за сутки упало до 50

В Новосибирской области число новых случаев заражения COVID-19 за сутки упало до 50

18 Августа 2020 г.
Количество летальных исходов болезни выросло до 319
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Под Оренбургом прошли масштабные военные учения

Под Оренбургом прошли масштабные военные учения

17 Августа 2020 г.
Минобороны задействовало более 20 самолетов и вертолетов и свыше 250 единиц техники ПВО
Новости Новосибирска: «Пылевой дьявол» в Якутске попал на видео

«Пылевой дьявол» в Якутске попал на видео

14 Августа 2020 г.
Явление возникает в жаркую погоду
Новости Новосибирска: На Транссибе в Новосибирской области открылся новый вокзал

На Транссибе в Новосибирской области открылся новый вокзал

18 Августа 2020 г.
В реконструкцию станции Убинской вложено 565 млн рублей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru