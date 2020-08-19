В Новосибирской области число новых случаев заражения COVID-19 не превысило 50

Число новых случаев заражения COVID-19 в Новосибирской области остается на уровне 50 за сутки. Это следует из сегодняшней сводки регионального оперативного штаба.

Всего с начала эпидемии коронавирусной инфекции в области зарегистрировано 10 724 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Число выздоровевших пациентов тоже растет и по итогам вчерашнего дня (плюс 52) достигло 9 385.

«Скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 61 год, 67 лет, 91 год и женщина в возрасте 73 года. Всего в регионе коронавирус стал причиной смерти 319 человек», - говорится в сообщении оперативного штаба.

В настоящее время в медицинских учреждениях Новосибирской области находятся 1 156 взрослых пациентов с COVID-19 или подозрением на него.

Тем временем, число случаев заражения коронавирусом в Алтайском крае уже превысило аналогичный показатель в Новосибирской области. Вчера официальный сайт края сообщил о том, что с начала эпидемии в регионе зарегистрировано 10 802 случая заболевания.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области