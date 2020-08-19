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Правительство обозначило перспективы и проблемы Дальнего Востока

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Новосибирск
15:01 19 Августа 2020
восток, правительство, дальний, премьер-министр, поездка, эксперты, мнение
Автор: Sibnovosti.ru
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Правительственная делегация во главе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в конце прошлой – начале этой недели посетила регионы Дальнего Востока. В ходе поездки был выявлен ряд серьезных проблем, а также обозначены перспективные направления развития регионов ДФО.

В поездке отсутствовал полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, у которого накануне был диагностирован коронавирус, по ходу визита  COVID-19 заразились министр энергетики Александр Новак и часть журналистов пула главы кабинета министров. Не состоялось посещение Хабаровского края, где уже более месяца продолжаются несогласованные акции протеста. Данного визита ждали не только журналисты, но в первую очередь местные жители. Встреча же с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым прошла во вторник в Благовещенске.

«Дальний Восток уже на протяжении ни одного столетия является для России очень непростой территорией с точки зрения ее развития. Тут много факторов: это и огромная территория, и удаленность ее от федерального центра, и малая заселенность, и еще целый набор обстоятельств», - сказал  Sibnovosti.ru социальный предприниматель и инвестор, эксперт в области развития территорий Артур Александрович Волошин.

Одной из главных тем в ходе поездки премьера стало сохранение человеческого капитала на Дальнем Востоке. Как отметил Михаил Мишустин, чтобы переломить миграционные процессы государство должно создавать комфортные и привлекательные условия для жизни и работы. «Для этого нужны новые рабочие места, современное производство, хорошее жилье, качественные дороги, доступная медицина и классное образование», - сказал премьер. 

Одним из пунктов поездки стала Камчатка. Глава кабинета министров констатировал, что приток молодежи на Камчатку сократился и сегодня на 10% меньше, что было в советское время. По словам Мишустина, «та романтика, которая в свое время была у людей, у наших дедушек, бабушек, отцов, которые приезжали и которые построили этот замечательный край, наверное, должна вернуться в сердца наших детей и сердца молодежи, которую мы ждем на Камчатке».

«На сегодня одним из главных факторов, тормозящих развитие ДФО, является именно отток местного населения», - отметил Артур Волошин. «Несмотря на предпринимаемые государством социально-экономические шаги, местное население ждет большего. Да, в ДФО действуют специальные программы такие как «дальневосточный гектар» и «дальневосточная ипотека», которые приносят свои плоды, но очевидно, что люди ждут большего. В первую очередь стабильной и хорошо оплачиваемой работы», - сказал эксперт.

«Перспективным направлением для Дальнего Востока является развитие туризма. Возможно, это заслуживает даже отдельной государственной программы. Конечно, это очень дорогостоящее направление, требующее огромные средства на развитие инфраструктуры. В последние годы туризм в ДФО, пускай и медленными темпами, но развивается, интерес к нему растет как со стороны россиян, так и зарубежных туристов», - добавил Волошин, подчеркнув, что предложение Михаила Мишустина провести «генеральную уборку» на Дальнем Востоке прозвучало как никогда вовремя. «Это будет способствовать и улучшению экологической ситуации, и привлечению туристов», - отметил эксперт.

Также в ходе поездки обсуждались вопросы развития энергетики, IT-технологий, транспорта и пр.

Российский премьер указал на перспективность развития энергетики на Дальнем Востоке, отметив, что энергопотребление в России по итогам 2019 года снизилось на 1,3%, тогда как на Дальнем Востоке выросло более чем на 2,7%. С годами потребление электроэнергии в ДФО будет только увеличиваться.

Глава Якутии Айсен Николаев предложил рассмотреть возможность ввести на Дальнем Востоке режим территории опережающего развития (ТОР) для компаний в сферах наукоемких и цифровых технологий, чтобы они получили дополнительную поддержку.

Во время поездки был обозначен и ряд серьезных проблем. В частности, глава правительства раскритиковал низкую эффективность реализации программы по строительству и модернизации пунктов пропуска через границу. Премьер обратил внимание на то, что на Дальнем Востоке из 58 таких объектов только четыре находятся в более-менее приличном состоянии, остальные не готовы.

Также Мишустин поручит разобраться с причинами срыва проекта по реконструкции рыбного терминала Магаданского морского порта.

В будущем государству предстоит непростая и тяжелая работа по развитию регионов ДФО. Несмотря на уже предпринятые шаги на лицо целый ряд проблем и вопросов, касающихся инфраструктуры, предпринимательства, жилья, туризма, экологии пр. И, конечно, без романтизма здесь тоже не обойтись.

 

#дальнийвосток #Россия #правительство #премьер-министр #поездка #эксперты #мнение #артурволошин

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