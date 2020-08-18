В программе «Встреча с издателем» обсудили книгу «Российские ветераны о миротворчестве ООН»

В 22-м выпуске проекта "Встречи с издателем" обсуждаем с президентом Межрегиональной общественной организации ветеранов миротворческих миссий ООН, вице-президентом Международного общественного объединения "Генералы Мира - за Мир", членом Союза журналистов России Сергеем Лавровым книгу Анатолия Исаенко и Сергея Лаврова "Российские ветераны о миротворчестве ООН".

В настоящее время многофункциональные операции по поддержанию мира стали неотъемлемой частью жизни международного сообщества, превратившись в один из основных регулирующих факторов международных отношений. Миротворчество ООН является одним из наиболее эффективных инструментов урегулирования военных конфликтов и решения задач государственного строительства на посткризисной стадии. В XXI веке в связи с эскалацией ряда конфликтов данное направление деятельности ООН становится, как никогда ранее, актуальным и востребованным. В настоящее время для восстановления и поддержания мира и безопасности в разных странах действуют 14 миротворческих операций ООН.

О месте и роли российских миротворцев - в 22-м выпуске проекта "Встречи с издателем".