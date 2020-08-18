Смог окутал Якутск

В Якутске и еще восьми районах Республики Саха (Якутия) стоит смог. Причина задымления – лесные пожары, которые действуют на территории трех районов, сообщает «Общественное телевидение России».
Роспотребнадзор впервые выявил превышение в городском воздухе вредных и загрязняющих веществ. Огнем охвачены удаленные и труднодоступные территории, населенным пунктам он не угрожает.
По оперативным данным «Авиалесоохраны», в республике действует 34 природных пожара на площади 137 га. С ними борются почти 350 человек.
Фото: «Общественное телевидение России»