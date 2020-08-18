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Смог окутал Якутск

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Новосибирск
18:14 18 Августа 2020
воздух, лес, пожары
Автор: Sibnovosti.ru
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В Якутске и еще восьми районах Республики Саха (Якутия) стоит смог. Причина задымления – лесные пожары, которые действуют на территории трех районов, сообщает «Общественное телевидение России».

Роспотребнадзор впервые выявил превышение в городском воздухе вредных и загрязняющих веществ. Огнем охвачены удаленные и труднодоступные территории, населенным пунктам он не угрожает.

По оперативным данным «Авиалесоохраны», в республике действует 34 природных пожара на площади 137 га. С ними борются почти 350 человек.

Фото: «Общественное телевидение России»

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