Смог окутал Якутск

В Якутске и еще восьми районах Республики Саха (Якутия) стоит смог. Причина задымления – лесные пожары, которые действуют на территории трех районов, сообщает «Общественное телевидение России».

Роспотребнадзор впервые выявил превышение в городском воздухе вредных и загрязняющих веществ. Огнем охвачены удаленные и труднодоступные территории, населенным пунктам он не угрожает.

По оперативным данным «Авиалесоохраны», в республике действует 34 природных пожара на площади 137 га. С ними борются почти 350 человек.

Фото: «Общественное телевидение России»