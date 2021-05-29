Новосибирский ИЯФ подписал контракт на 9 млрд рублей на оборудование для СКИФа

Институт ядерной физики (ИЯФ) СО РАН изготовит оборудование для создаваемого Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ). Стоимость контракта составляет почти 9 млрд руб.

Контракт подписан с Институтом катализа СО РАН. В проекте он выступает в качестве заказчика и застройщика. Это уже второй контракт. В рамках первого ИЯФ изготавливает инжекционный комплекс.

«Предмет второго контракта - это накопительное кольцо ускорителя периметром 476 м, фронтенды – устройства, которые позволяют вывести синхротронное излучение к станциям, и ондуляторы, генерирующие излучение», - сообщил руководитель проектного офиса СКИФа Евгений Левичев.

Оборудование должно быть готово к 31 декабря 2023 года.

Как писали Sibnovosti.ru, строить СКИФ в новосибирском наукограде Кольцово будет «Концерн Титан-2». Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства РФ.

Фото: сайт Института ядерной физики СО РАН