Новосибирские химики освоили дешевый способ получения меланина из гречневой шелухи

Ученые ИХТТМ СО РАН научились вырабатывать меланин из гречишной лузги. Это самый дешевый способ получить биологически-активное вещество, отвечающее за защиту кожи от ультрафиолетовых излучений. Также меланин помогает бороться с язвами и снижает накопление радиоактивных элементов у человека.

«Меланин получают из фактически бесплатного сырья – гречишная лузга является природным материалом, который получается после переработки сырья гречихи на крупяных заводах», – рассказали в вузе.

Сегодня меланин вырабатывается по дорогой технологии. Его извлекают из белка кератина. Человеку меланин необходим, так как у него очень широкий спектр действий.

«Меланин отвечает за цвет волос. Одним из признаков недостатка меланина, который с возрастом перестает вырабатываться в нужных количествах, является седина», – добавили в вузе.

Гречишная шелуха сегодня практически не используется в производственных целях. Из лузги делают наполнители для подушек и матрасов, но большая часть просто утилизируется на предприятиях.

Новосибирские химики хотят извлекать меланин из лузги с помощью специальных мельниц. Потребуется дополнительное окисление шелухи. На выходе получится порошок, богатый меланином. Он легко усваивается человеком.