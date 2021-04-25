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Новосибирские химики освоили дешевый способ получения меланина из гречневой шелухи

Главная Наука
Новосибирск
17:54 25 Апреля 2021
общество, наука
Автор: Sibnovosti.ru
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Ученые ИХТТМ СО РАН научились вырабатывать меланин из гречишной лузги. Это самый дешевый способ получить биологически-активное вещество, отвечающее за защиту кожи от ультрафиолетовых излучений. Также меланин помогает бороться с язвами и снижает накопление радиоактивных элементов у человека. 

«Меланин получают из фактически бесплатного сырья – гречишная лузга является природным материалом, который получается после переработки сырья гречихи на крупяных заводах», – рассказали в вузе. 

Сегодня меланин вырабатывается по дорогой технологии. Его извлекают из белка кератина. Человеку меланин необходим, так как у него очень широкий спектр действий. 

«Меланин отвечает за цвет волос. Одним из признаков недостатка меланина, который с возрастом перестает вырабатываться в нужных количествах, является седина», – добавили в вузе. 

Гречишная шелуха сегодня практически не используется в производственных целях. Из лузги делают наполнители для подушек и матрасов, но большая часть просто утилизируется на предприятиях. 

Новосибирские химики хотят извлекать меланин из лузги с помощью специальных мельниц. Потребуется дополнительное окисление шелухи. На выходе получится порошок, богатый меланином. Он легко усваивается человеком. 

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