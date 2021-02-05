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В Новосибирске начались испытания самолета с электрическим авиадвигателем

Главная Наука
Новосибирск
13:10 5 Февраля 2021
самолет, испытание, институт
Автор: Sibnovosti.ru
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В новосибирском ФГУП «СибНИА им. Чаплыгина» стартовал наземный этап испытаний самолета с первым в мире сверхпроводящим электрическим авиадвигателем. Гибридная установка размещена на Як-40.

Авиационный институт в Новосибирске входит в состав НИЦ «Институт им. Жуковского».

«Это историческое событие. На сегодняшний день в гражданской авиации технологии исчерпаны, и идет борьба за зеленую авиацию, за будущее авиации, за новые виды топлива. На сегодняшний день мы демонстрируем тот прорыв, который смогли сделать благодаря Федеральному фонду перспективных исследований, благодаря правительству в лице минпромторга, это первый шаг к созданию электрического самолета», - сказал ТАСС гендиректор НИЦ Андрей Дутов.

По его словам, разработчики рассчитывают на то, что через два года будет создана летающая лаборатория на базе самолета Ту-114, которая сможет летать на электродвигателях без вспомогательных двигателей.

По данным информагентства, электрический двигатель - часть демонстратора гибридной силовой установки, которую разрабатывает Центральный институт авиационного моторостроения им. Баранова (также входит в НИЦ). Электрический авиадвигатель мощностью 500 кВт создан компанией «СуперОкс».

«На очереди следующий важный этап – летные испытания. Для них на базе самолета Як-40 создается летающая лаборатория. Летные испытания запланированы на 2021 год. Но перед этим у команды исследователей еще много работы. Необходимо провести всесторонние проверки работы электродвигателя на специально созданной для него мотораме на всех режимах работы, определить его влияние на оборудование самолета», - сообщали в «СуперОкс» в декабре прошлого года.

Фото: сайт ЗАО «СуперОкс»

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