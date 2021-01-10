В Новосибирске стартует производство термометок для контроля качества замороженных продуктов

Томские ученые нашли инвесторов, которые готовы запустить массовое производство термометок для контроля качества замороженных продуктов. Их начнут выпускать под брендом «Криотех» уже в начале этого года.

Завод рассчитывает на производство 20 млн штук в год, заявил ТАСС директор Инжинирингового химико-технологического центра Томского государственного университета Алексей Князев. Покупатели скоро увидят продукцию с такими метками в крупных супермаркетах, в том числе в сети Х5 Retail Group.

«Мы быстро нашли инвесторов, которые в этот проект вложились. Сами проверили рынок, подготовили технологию серийного производства термометок. Мы начинаем серийное производства в 2021 году - по 20 млн штук в год. Производство будет в Новосибирске, ориентировочно инвестиции в проект оцениваются на сумму около 150 млн рублей», - сообщил Князев.

Он добавил, что инвестор выкупил компанию-разработчика термометок «Криотех». Отметим, что созданные в Томске термометки для мониторинга качества заморозки в 20 раз дешевле зарубежных аналогов.

Фото: tsu.ru