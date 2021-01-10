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В Новосибирске стартует производство термометок для контроля качества замороженных продуктов

Главная Наука
Новосибирск
14:00 10 Января 2021
бизнес, проверка, продукты, еда, инвестиции, ученые
Автор: Sibnovosti.ru
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Томские ученые нашли инвесторов, которые готовы запустить массовое производство термометок для контроля качества замороженных продуктов. Их начнут выпускать под брендом «Криотех» уже в начале этого года.

Завод рассчитывает на производство 20 млн штук в год, заявил ТАСС директор Инжинирингового химико-технологического центра Томского государственного университета Алексей Князев. Покупатели скоро увидят продукцию с такими метками в крупных супермаркетах, в том числе в сети Х5 Retail Group.

«Мы быстро нашли инвесторов, которые в этот проект вложились. Сами проверили рынок, подготовили технологию серийного производства термометок. Мы начинаем серийное производства в 2021 году - по 20 млн штук в год. Производство будет в Новосибирске, ориентировочно инвестиции в проект оцениваются на сумму около 150 млн рублей», - сообщил Князев.

Он добавил, что инвестор выкупил компанию-разработчика термометок «Криотех». Отметим, что созданные в Томске термометки для мониторинга качества заморозки в 20 раз дешевле зарубежных аналогов.

 

Фото: tsu.ru

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