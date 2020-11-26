В Новосибирске создан Институт химических технологий

В новосибирском Академгородке стало на один институт больше. В структуре Новосибирского государственного университета (НГУ) создан Институт химических технологий.

Это совместный проект НГУ и Института катализа СО РАН. Готовить специалистов будет университет, а практику они будут проходить, в том числе, в Институте катализа.

«Институт действует по принципу гибкой платформы: заказчик ставит задачу, затем формируется команда преподавателей-исследователей при участии проходящих подготовку студентов и аспирантов. По завершении проекта команда расформировывается или модифицируется и переключается на другую задачу» - говорится в сообщении участников проекта.

Как писали Sibnovosti.ru, Институт катализа СО РАН, в том числе, выполняет функции заказчика строительства «Сибирского кольцевого источника фотонов» в новосибирском наукограде Кольцово.

Фото: сайт Института катализа СО РАН