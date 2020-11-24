В проекте «Встречи с издателем» обсудили «Социальную философию науки»

В 35-м выпуске проекта «Встречи с издателем» обсуждаем книгу член-корреспондента Российской Академии наук, заведующего сектором Института философии Российской Академии наук, президента Русского общества истории и философии науки, заведующего кафедрой философии Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского Ильи Касавина «Социальная философия науки и коллективная эпистемология».

Обсуждаем социальные доминанты, определившие место науки и роль ученого в обществе; вспоминаем предпосылки научной революции и пытаемся спрогнозировать общественную ситуацию, в которой научный дискурс уступит лидирующие позиции - в очередном выпуске проекта «Встречи с издателем».