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В проекте «Встречи с издателем» обсудили «Социальную философию науки»

Главная Наука
Новосибирск
16:41 24 Ноября 2020
книга, обсуждение, ученые
Автор: Sibnovosti.ru
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В 35-м выпуске проекта «Встречи с издателем» обсуждаем книгу член-корреспондента Российской Академии наук, заведующего сектором Института философии Российской Академии наук, президента Русского общества истории и философии науки, заведующего кафедрой философии Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского Ильи Касавина «Социальная философия науки и коллективная эпистемология».

Обсуждаем социальные доминанты, определившие место науки и роль ученого в обществе; вспоминаем предпосылки научной революции и пытаемся спрогнозировать общественную ситуацию, в которой научный дискурс уступит лидирующие позиции - в очередном выпуске проекта «Встречи с издателем».

 

 

 

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