В новосибирском «Векторе» считают березовый гриб врагом коронавируса

Специалисты новосибирского государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» установили, что при коронавирусе полезен экстракт из березового гриба. Об этом они впервые рассказали сегодня, передает «Общественное телевидение России».

Организму помогают справиться с болезнью активные вещества, которые содержит этот гриб. Исследователи установили полезный эффект препарата, испытав его на себе.

Ученые уже подали патентную заявку на изобретения, где описаны несколько способов получения водного экстракта из чаги в домашних условиях. Как утверждают авторы разработки, настойка из препарата менее полезна.

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