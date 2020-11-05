Новосибирский губернатор возглавил наблюдательный совет НОЦ мирового уровня

Власти Новосибирской области сформировали наблюдательный совет научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня «Сибирский биотехнологический научно-образовательный центр». Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Травников.

Согласно документу, наблюдательный совет является коллегиальным совещательным органом управления. Он создан для общего руководства деятельностью НОЦ и определения программы его деятельности.

В составе совета 30 человек. Его возглавил сам глава региона. В числе членов представители правительства и законодательного собрания региона, руководители ряда предприятий, научных учреждений и др.

Основные направления работы НОЦ – агропромышленный комплекс и медицина.

«Целью центра является обеспечение научно-технологического прорыва в сфере биотехнологий на основе консолидации интеллектуальных, финансовых, производственных трудовых ресурсов участников «Сибирского биотехнологического научно-образовательного центра» путем реализации комплексных проектов полного цикла при создании новых продуктов и технологий», - говорится в сообщении правительства региона.

Фото: сайт правительства Новосибирской области