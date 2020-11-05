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Новосибирские ученые отправили робота сортировать мусор

Главная Наука
Новосибирск
13:29 5 Ноября 2020
мусор, институт, робот
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирске создали систему автоматической сортировки твердых отходов на основе технологий искусственного интеллекта. Разработку выполнили ученые Института теплофизики СО РАН в сотрудничестве с частным инвестором.

О разработке сообщил пресс-центр новосибирской мэрии. Глава города Анатолий Локоть встретился с руководством института и оценил работу опытного образца. Он выполняет сортировку коммунальных отходов, проходящих по конвейерной линии, - захватывает предмет и переносит в нужный контейнер. Робот способен выбирать пластик двух видов и алюминий.

«… Проект будет развиваться. Однако установка еще требует доработок. Мы со своей стороны готовы оказать институту всю возможную поддержку, в том числе в получении федерального финансирования для начала серийного производства таких установок», - привел пресс-центр комментарий Анатолия Локтя.

По его оценке, реализовать проект без федеральной помощи сложно.

Фото: мультфильм «ВАЛЛ-И», Pixar Animation Studios, 2008 год

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