Новосибирские ученые отправили робота сортировать мусор

В Новосибирске создали систему автоматической сортировки твердых отходов на основе технологий искусственного интеллекта. Разработку выполнили ученые Института теплофизики СО РАН в сотрудничестве с частным инвестором.

О разработке сообщил пресс-центр новосибирской мэрии. Глава города Анатолий Локоть встретился с руководством института и оценил работу опытного образца. Он выполняет сортировку коммунальных отходов, проходящих по конвейерной линии, - захватывает предмет и переносит в нужный контейнер. Робот способен выбирать пластик двух видов и алюминий.

«… Проект будет развиваться. Однако установка еще требует доработок. Мы со своей стороны готовы оказать институту всю возможную поддержку, в том числе в получении федерального финансирования для начала серийного производства таких установок», - привел пресс-центр комментарий Анатолия Локтя.

По его оценке, реализовать проект без федеральной помощи сложно.

Фото: мультфильм «ВАЛЛ-И», Pixar Animation Studios, 2008 год