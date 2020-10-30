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Шпага для гадания и наголовник шамана: новые находки новосибирских этнографов

Главная Наука
Новосибирск
14:41 30 Октября 2020
институт, находки, ученые
Автор: Sibnovosti.ru
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Новосибирские этнографы пополнили коллекцию Института археологии и этнографии (ИАЭТ) СО РАН по итогам работы в сезоне 2020 года. Экспедиция института работала в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.

Этнографы изучали культуру народов ханты и манси. Как отмечает издание «Наука в Сибири», среди находок этого сезона выделяется шаманский наголовник (на фото). По оловянным отливкам, сукну и крупному бисеру ученые датировали предмет культа третьей четвертью XVIII века.

Ведущий научный сотрудник ИАЭТ Аркадий Бауло пояснил важность этой находки. По его словам, у хантов и манси практически не было полного комплекта шаманских атрибутов, чаще всего исследователи могут фиксировать только бубны. Поэтому ученые практически не встречают ни халаты, ни обувь, ни подвески, ни головные уборы.

В числе других находок Аркадий Бауло назвал шпагу середины XVIII века, которая хранилась в частном доме. Это холодное оружие военнослужащего русской армии использовалась хантами для гадания.

Фото: Аркадий Бауло/сайт «Наука в Сибири»

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