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Астероид 2018VP1 не представляет никакой опасности для жителей Земли - эксперт

Главная Наука
Новосибирск
11:41 20 Октября 2020
космос, земля, ученые
Автор: Sibnovosti.ru
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Астероид 2018VP1 не представляет никакой опасности для жителей Земли – он пролетит мимо, рассказал tvbrics.com почетный член Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского, генеральный директор НП «Центр планетарной защиты» Анатолий Зайцев.

По его словам, астероид 2018VP1 – небольшой объект, который пролетает на расстоянии порядка 380 тыс километров от Земли.

«Это расстояние до Луны. Никакого влияния на Землю он оказать не может и упасть на Землю он тоже не сможет, потому что астрономы сейчас могут точно рассчитывать траекторию и большую ошибку не совершат. Так что никакой опасности этот астероид для нас не представляет. Он пролетит мимо», – рассказал академик.

Зайцев отметил, что, возможно, астероид сможет ближе подойти к Земле на следующих витках вокруг Солнца. Это может произойти через год, два или несколько лет. Однако и это сближение опасности не представляет. Астероид небольшой и сразу сгорит в атмосфере нашей планеты.

«Если этот объект на следующих витках будет сближаться с Землей, он не опасен для самой Земли. Единственное – есть вероятность, что он столкнется с каким-то из околоземных спутников. Но, поскольку астрономы знают этот объект и будут отслеживать его, траектория будет точнее определена. При необходимости специалисты включат двигательную установку спутника и проведут маневр уклонения, так что ничего страшного не произойдет», – пояснил Зайцев.

Опасность для жителей планеты представляют более крупные астероиды. Каждый год сферу притяжения Земли – ее радиус 1 млн километров – пролетают около 200 астероидов размером от нескольких до сотен метров.

Так, 31 октября 2015 года на расстоянии около 480 тысяч километров от Земли пролетел астероид «Хэллоуин». Его размер был около 600 метров. Если бы такой объект врезался в Землю, произошла бы катастрофа, напоминают эксперты.

Фото pixabay.com
 

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