В России зарегистрировали еще два препарата для лечения коронавируса

Минздрав РФ зарегистрировал два противовирусных препарата ремдесивира, которые будут использоваться в схемах лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает «Общественное телевидение России» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Минздрав России зарегистрировал два противовирусных препарата ремдесивира для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Регистрационные удостоверения на отечественный и импортный препараты выданы в среду», - говорится в сообщении.

Накануне новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от COVID-19. В гражданский оборот препарат поступит с 1 января.

В августе Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавирусной инфекции, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V».