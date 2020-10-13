Станция к Марсу отправится в 2022 году

Россия приблизится к Марсу через два года. О планах исследования красной планеты сообщает «Общественное телевидение России».

Осенью 2022 года к Марсу отправится станция «ЭкзоМарс». Это совместный проект Российской Федерации и Европейского космического агентства. Уже назначены точная дата, и даже время старта ракета-носителя «Протон-М»: 22 сентября в 17:10 по московскому времени.

Еще через девять месяцев, в июне 2023-го, спускаемый аппарат должен приземлиться на поверхности планеты. Он доставит туда марсоход. Это будет уже вторая попытка «Роскосмоса» совместно с европейскими коллегами начать марсианскую миссию. Первая закончилась провалом в 2016 году, когда аппарат «Скиапарелли» разбился при посадке на Марсе.

Фото: «Общественное телевидение России»