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Станция к Марсу отправится в 2022 году

Главная Наука
Новосибирск
17:22 13 Октября 2020
марс, роскосмос, проект
Автор: Sibnovosti.ru
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Россия приблизится к Марсу через два года. О планах исследования красной планеты сообщает «Общественное телевидение России».

Осенью 2022 года к Марсу отправится станция «ЭкзоМарс». Это совместный проект Российской Федерации и Европейского космического агентства. Уже назначены точная дата, и даже время старта ракета-носителя «Протон-М»: 22 сентября в 17:10 по московскому времени.

Еще через девять месяцев, в июне 2023-го, спускаемый аппарат должен приземлиться на поверхности планеты. Он доставит туда марсоход. Это будет уже вторая попытка «Роскосмоса» совместно с европейскими коллегами начать марсианскую миссию. Первая закончилась провалом в 2016 году, когда аппарат «Скиапарелли» разбился при посадке на Марсе.

Фото: «Общественное телевидение России»

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