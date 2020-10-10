Губернатор Камчатского края Владимир Солодов назвал научной версию о токсичности микроводорослей

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов назвал научной версию о том, что причиной гибели животных у берегов Камчатки могли стать микроводоросли. Об этом он заявил в интервью «Форбс».

«Я понимаю, что эта версия звучит комично и больше похожа на фейк, но чем больше разбираешься и слушаешь ученых, тем больше понимаешь, что мы на самом деле очень мало знаем про океан», – сказал Солодов.

«В целом я могу сказать, что для меня как для губернатора Камчатского края самое главное — это докопаться до истины, какой бы она ни была. И именно поэтому я изначально построил работу максимально открыто, с публикацией всего, что мы имеем. Даже если иногда это противоречивые данные. Сейчас слово в первую очередь за наукой и за исследователями. Бывает, что у ученых разные версии. Но я считаю, что все равно лучше публиковать те соображения, которые есть, чем держать общественность в неведении», - добавил он.

Накануне с такой версией произошедшего выступили специалисты Дальневосточного федерального университета. В сообщении пресс-службы вуза отмечается, что эти водоросли обнаружили при облете акватории залива. Протяженность этой полосы составляет около 40 километров, она состоит из участков шириной от 30 до 100 метров.

Ученые отмечают, что такой вид водорослей вырабатывает сильные токсины, которые могут быть опасными для моллюсков, попадать в организм человека по пищевой цепочке и вызвать расстройства, ухудшения самочувствия.

3 октября, специалисты обнаружили в воде близ Халактырского пляжа превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. На Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены сотни мертвых морских животных.